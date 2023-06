Farges (Civb): di fronte al calo globale dei consumi di vino servono risposte strutturali

Nel mondo si produce, almeno potenzialmente, più vino di quanto se ne beva, e l’esempio di Bordeaux, che nei prossimi mesi procederà all’espianto di 9.500 ettari vitati, ormai in abbandono, potrebbe essere seguito, nei prossimi anni, da altri grandi territori del vino. Ne è convinto Bernard Farges, vicepresidente del Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (Civb), che, al magazine francese “Vitisphere”, è tornato sulla necessità, in sede Unione Europea, di rivedere le norme dell’Ocm Vino, che da tempo ha escluso il finanziamento all’estirpazione degli impianti vitati. Una decisione presa in un momento storico diverso, in cui il mercato mondiale dei consumi cresceva - in termini di volumi - di anno in anno.

E non può essere una risposta la distillazione, perché, ricorda Farges, “sarebbe uno spreco di denaro pubblico, mentre l’aver finanziato una parte degli espianti con le nostre forze, economicamente, riduce di molto le nostre possibilità nei prossimi anni. Se si guardano i dati dell’export e dei consumi interni, è evidente come ci siano altre denominazioni che dovranno ricorrere all’espianto di una quota di vigneti. Per questo dobbiamo dotarci degli strumenti giusti, tra cui non c’è la distillazione: nel 2020 e nel 2023 abbiamo speso 400 milioni di euro per distillare 5 milioni di ettolitri di vino. Su base volontaria, con 400 milioni di euro sono sicuro che si estirperebbero migliaia di ettari vitati, quelli da cui ogni anno si producono le eccedenze. E non sono il solo a dirlo, ci sono anche Michel Chapoutier (presidente dell’Union des Maisons et Marques de Vin) e Jérôme Despey (presidente del consiglio del vino di FranceAgriMer)”, ha concluso il vicepresidente CIVB.

