Farina, Doc Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2018

Il Valpolicella Classico Ripasso 2018, classicamente ottenuto dopo la prima fermentazione post vendemmia e la rifermentazione primaverile (“ripassato”) sulle vinacce dell’Amarone, è affinato in legno grande. Al naso, a prevalere sono i profumi marmellata di ciliegie e prugne, ben accompagnati da cenni tostati e di liquirizia e pepe. In bocca, il vino è immediatamente piacevole e succoso, sviluppandosi con buona articolazione tra tannini risolti e ritorni fruttati, condotti da un sorso cremoso e dolce. I vini a marchio Farina sono ottenuti da 10 ettari a vigneto di proprietà, sparsi in varie zone della Valpolicella (di particolare rilievo i vigneti Montefante e Montecorna, quest’ultimo situato sul monte Masua) e dal contributo di altri 35 ettari condotti da viticoltori-conferitori storici, ormai un tutt’uno con la cantina di Pedemonte, per una produzione media di 800.000 bottiglie all'anno. La cantina nasce nel 1973 ma è nel recente passato che si è imposta tra le realtà emergenti del veronese enoico. La guida aziendale resta squisitamente familiare e oggi sono Claudio, Elena e Alessandro a proseguire il lavoro iniziato oltre quarantacinque anni fa, appunto, in famiglia. I vini offrono un mix tra tradizione e modernità, nel solco dello stile prevalente in Valpolicella, con etichette, in generale, di confortante solidità qualitativa e di buona coerenza con il loro territorio d’origine.

