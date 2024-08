Farina, Trevenezie Igt Bianco Nodo d’Amore 2022

Il Nodo d’Amore Bianco 2022 si presenta di colore giallo paglierino brillante e con un profilo aromatico che mette insieme rimandi al glicine, alla frutta esotica, agli agrumi, alla mandorla tostata e alle spezie. In bocca il sorso è rotondo, fragrante e di bella persistenza aromatica, dallo sviluppo continuo e dal finale speziato e avvolgente. I vini a marchio Farina offrono un mix tra tradizione e modernità, nel solco dello stile prevalente in Valpolicella: le etichette, in generale, hanno una confortante solidità qualitativa e una buona coerenza con il territorio d’origine, e trovano il loro baricentro fondamentale nella terra dell’Amarone, spaziando tuttavia, con una mirata selezione, anche sulle altre zone produttive della provincia veronese. Dieci gli ettari di proprietà, che occupano posti in varie zone della Valpolicella (di particolare rilievo quelli coltivati a Montefante e Montecorna, quest’ultimo situato sul monte Masua). A questi si aggiungono altri 55 ettari di vigna condotti da viticoltori-conferitori storici, ormai un tutt’uno con la cantina di Pedemonte, a costituire una produzione media di 1.350.000 bottiglie all’anno. La cantina nasce nel 1973 ma è nel recente passato che si è imposta tra le realtà più significative del panorama enoico veronese. Oggi, la guida aziendale è nelle mani di Claudio, Elena e Alessandro, che proseguono il lavoro iniziato mezzo secolo fa in famiglia.

