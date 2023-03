Fattori, Docg Amarone della Valpolicella Col de la Bastia 2018

Antonio Fattori ha ereditato l’attività (e il nome) dal nonno, che la fondò piantando le prime viti in zona Terrarossa (al confine fra Verona e Vicenza) a inizio del Novecento. Tornato dalla Prima Guerra mondiale trovò tutto distrutto dalla fillossera, ma non si scoraggiò, lasciando una piccola attività vitivinicola prima al proprio figlio (che creò la cantina) e poi, negli anni Settanta, al proprio nipote. Antonio Fattori studiò enologia e riuscì negli anni ad ampliare e migliorare la produzione di vino, tramite la conoscenza tecnica che era mancata ai suoi predecessori. Oggi Fattori produce vini bianchi da vigne coltivate in Val d’Alpone e vini rossi da una recente acquisizione di 12 ettari su Col del La Bastia, che si trova a 400 metri di altezza sul crinale fra la Val d’Alpone e la Val d’Illasi, nel comune di Montecchia di Crosara. Esposizione, altitudine, costante ventilazione e terreni calcarei misti ad arenaria ricca di zolfo (diversi dai terreni basaltici di origine vulcanica) danno uve peculiari, che Fattori vinifica come Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso e Amarone. Quest’ultimo, il Col della Bastia nell’edizione 2018, è appuntito e vivo: sa di rovi, agrumi rossi, lampone e uva spina, con gentili tocchi balsamici e una succosità che ricorda il cocomero. In bocca è intensamente saporito e polposo, ha un’aderenza vellutata e lascia la bocca fresca di cardamomo e lavanda e dolce di ciliegia e vaniglia.

(ns)

