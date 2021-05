Fattoria delle Ripalte, Costa Toscana Igt Alicante 2016

L’azienda agricola Fattoria delle Ripalte, che si trova nel contesto della Tenuta omonima che è anche un bellissimo resort, si trova sull’Isola d’Elba in uno dei suoi areali più suggestivi: Punta Calamita, nell’estremo sud dell’isola, vicino al paese di Capoliveri. Originariamente la Tenuta di Capo Calamita fu acquistata alla fine dell’Ottocento da Oscar Tobler - imprenditore di origine svizzera con la passione per l’agricoltura - e con i suoi 420 ettari complessivi, rappresentava (e rappresenta) la realtà agricola più importante dell’isola. Attualmente, la cantina, che si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, grazie all’operazione di recupero operata nel 2002 da Piermario Meletti Cavallari, ex patron di Grattamacco a Bolgheri, conta su oltre 16 ettari a vigneto, coltivati a biologico, dove vengono allevati Aleatico, vitigno principe dell’isola, Vermentino, Grenache (Alicante) e Carignano, per una produzione che si aggira sulle 150.000 bottiglie. Appare di un bel rosso rubino intenso e brillante l'Alicante 2016, vino squisitamente mediterraneo, che possiede un naso intenso e persistente, profumato di bacche scure, more e mirtilli in particolare, macchia, iodio e sale marino. In bocca, decisamente notevole l'apporto del frutto che trova anche fragranza acida e tannini dolci, a donare contrasto e ritmo al sorso. Lungo e ancora all'insegna del frutto il finale.

