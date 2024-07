Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione 6,38 2020

Fattoria di Valiano, Tenuta Moraia, Villa Al Cortile, Regio Cantina e Torre Mora fanno parte del progetto “Generazione Vigneti”, il comparto all’interno di Piccini 1882 che comprende le aziende di proprietà della famiglia Piccini e di cui si segue tutta la filiera, dal vigneto alla bottiglia. Ne è responsabile la quinta generazione della famiglia, composta da Ginevra, Benedetta e Michelangelo Piccini. Fattoria di Valiano si trova nell’omonima località a Castelnuovo Berardenga: qui la famiglia Piccini coltiva Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Canaiolo, Colorino e Chardonnay, per un totale di 78 ettari di vigna a conduzione biologica (di cui 6 iscritti a Chianti Classico) su di un proprietà che in tutto raccoglie 230 ettari. Fra le etichette prodotte, 5 sono dedicate al Gallo Nero: il Chianti Classico annata, la selezione Chianti Classico San Lazzaro, il Poggio Teo in versione annata e Riserva e infine la Gran Selezione, che si chiama 6.38 a ricordare l’estensione della sua vigna d’origine. I 3 vitigni che la compongono vengono vinificati separatamente e uniti in un secondo momento: nel tragitto, il Sangiovese matura 18 mesi in botti di rovere, mentre i due vitigni internazionali sostano 18 mesi in barriques. Diventa un vino intensamente profumato di ciliegia ed erbe officinali, che invece si distende gentile in bocca, lungo un sorso sapido e vegetale dal finale di viole in caramella.

