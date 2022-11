Fattoria di Valiano, Docg Chianti Classico Gran Selezione San Lazzaro 2018

Il Chianti Classico Gran Selezione San Lazzaro 2018, Sangiovese in purezza ottenuto dall’omonimo Cru posto a 360 metri di altezza e maturato per 20 mesi in legno grande, profuma di frutta rossa fresca, con i rimandi alla ciliegia e all’amarena a svolgere il ruolo di protagonisti, con tocchi di rosa appassita, sottobosco e spezie a completarne il quadro olfattivo. In bocca, il sorso possiede lampi fragranti e grintosi insieme a tannini serrati e ampi, che lo rendono al contempo denso e reattivo fino ad un finale intenso e sapido, dai ritorni boisé. Nell’articolato mosaico enoico della famiglia Piccini le tenute di Valiano, nella sottozona chiantigiana di Vagliagli, Villa al Cortile a Montalcino e Moraia in Maremma, formano, insieme al Chianti Geografico (nella sottozona di Gaiole in Chianti), un gruppo solido dalle radici ben piantate in Toscana, che trova tuttavia anche sbocchi fuori dai confini regionali nella Tenuta etnea di Torre Mora e nella lucana Regio Cantina. Il risultato sono numeri non trascurabili: quasi 500 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 15.000.000 di bottiglie. Tenute Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi è guidata dalla quarta generazione della famiglia, composta da Mario, Martina ed Elisa Piccini, che ne mantiene la capacità di penetrazione nei mercati di tutto il mondo, costituendo uno dei marchi più diffusi del vino toscano oltre confine.

