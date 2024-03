Fattoria Fibbiano, Doc Terre di Pisa Sangiovese Ceppatella 2017

Fattoria Fibbiano si trova nella valle dell’Era - lungo la strada statale che porta da Volterra a Pontedera - fra antichi insediamenti etruschi e su di un terreno ricco di fossili marini. La stessa Fattoria Fibbiano risulta nei documenti dell’Archivio di Stato risalenti al 1560, anche se le sue fattezze attuali sono abbastanza recenti: fu infatti acquisita da Giuseppe Cantoni nel 1997, che iniziò una produzione propria di vino dalle vigne pre-esistenti. L’azienda ricade su di un’intera collina per 100 ettari condotti a biologico, di cui 26 sono a vigneto e i restati adibiti a seminativi, ulivi e bosco. Si coltivano Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino e poi Vermentino e Colombana, piantati negli ultimi 20 anni, a parte 2,5 ettari di vigna vecchia di 120 anni. Da qui proviene il Ceppatella, Sangiovese che viene vinificato in speciali roto-fermentatori verticali (macchinari chiusi che rimescolano il mosto in fermentazione, permettendo la massima estrazione di fenoli ma anche la separazione dai noccioli e dei tannini più duri) e che poi matura 20 mesi in legno. La versione 2017 esprime subito note di macchia mediterranea, poi prugne in confettura, liquirizia, rosa appassita e note di corteccia. In bocca è intenso e fresco, con tannini levigati. Nel sorso il carattere balsamico prende le redini insieme alle spezie, più decise, e chiude con l'amaro del bergamotto e il calore della frutta sotto spirito.

(ns)

