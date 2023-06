Fattoria Le Pupille, Docg Morellino di Scansano 2022

È un Morellino intenso e divertito, questa versione 2022 di Fattoria Le Pupille: l’eleganza della camelia, della rosa e del glicine si aggiunge alle note croccanti di ciliegia matura e ad un cenno talcato. Il sapore in bocca ricalca i profumi, con un’aderenza ancora un po’ ruvida, compensata dalla piacevolezza fresca e chiara del sorso. Versione più spensierata rispetto alla Riserva, è n vino che solo parzialmente viene a contatto con il legno e che dal 1985 è il biglietto da visita aziendale: da quando cioè Elisabetta Geppetti - a soli 20 anni - ha preso in mano l’azienda, puntando sul Sangiovese, sui bordolesi e su di una Maremma ancora sottovalutata. Da una decina di anni l’hanno raggiunta i figli (export Clara, vigne e cantina Ettore) e oggi gestiscono insieme la cantina - che ha sede alle porte di Grosseto, sulle sponde del fiume Ombrone - e 420 ettari di proprietà, che danno dimora a boschi di querce, lecci e sughere, preziosi corsi d’acqua, noccioli, olivi e, ovviamente, vigneti. 85 ettari coltivati a Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Syrah per i rossi; Sauvignon Blanc, Petit Manseng, Traminer e Semillon per i bianchi e il vino dolce da appassimento (in totale circa 450.000 bottiglie all’anno). Syrah e Petit Manseng sono le due varietà a cui si sta interessando maggiormente la giovane generazione dell’azienda, tanto da decidere di vinificarli in purezza.

(ns)

