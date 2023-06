Fattoria Svetoni, Docg Vino Nobile di Montepulciano 2020

Nel 1865 la famiglia Svetoni, diventata proprietaria della villa e delle sue terre poco dopo l’unità nazionale, iniziò a produrre vino. Dopo alcuni passaggi di proprietà - l’ultimo proprietario in ordine di tempo di questa realtà era la famiglia Folonari - i 23 ettari coltivati a vigneto, che sorgono non lontani dal villaggio di Gracciano, una delle 12 Unità Geografiche Aggiuntive del progetto consortile “Pieve”, sono stati acquistati nel 2017 da Podere Rubino Srl, una società dove confluisce la passione per il vino e l’amore per questa parte di Toscana da parte di un gruppo di amici, costituito da Andrea Rossi (ex sindaco di Montepulciano e oggi presidente del Consorzio Vino Nobile e della Vecchia Cantina) Omar Pellegrini, Giuseppe Prencipe ed Alessandro Maiocchi. Accanto alla produzione di vino, Villa Svetoni, edificio costruito alla metà dell’Ottocento, propone anche un resort e il ristorante “Osmosi”, dove troviamo ai fornelli lo chef Mirko Marcelli. Il Nobile di Montepulciano 2020, maturato in legno di varia misura per 18 mesi, possiede aromi tendenzialmente definiti di frutta rossa fresca, tocchi speziati, rimandi alle erbe aromatiche e al sottobosco. In bocca, il sorso è ben profilato e succoso, dai tannini marcati ma non aggressivi, che contraddistinguono uno sviluppo solido e continuo, dalla chiusura intensa dove il frutto e le spezie protagoniste sono ancora protagoniste.

