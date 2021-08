Fattorie Giannozzi, Docg Chianti Colli Fiorentini Villa Marcialla Riserva 2017

L’azienda agricola della famiglia Giannozzi ha una lunga storia e si estende attorno alla fattoria di Marcialla per circa 180 ettari, di cui 35 coltivati a vigneto, per una gamma produttiva che comprende Chianti Colli Fiorentini, Vinsanto del Chianti e qualche Igt - sia bianco che rosso - fra cui il base Merlot “Incompreso”. Dei due Chianti Colli Fiorentini, la Riserva matura anche oltre un anno in botti di rovere francese ben dosati: il vino infatti ha calore, speziature e dolcezze bilanciate e legate dalla freschezza dell'uva spina e della mentuccia; il sorso è saporito e ha un tannino deciso, una lieve nota amaricante e uno sviluppo salino piacevole che sa di frutta candita. Oltre al vino in azienda si produce anche l’olio extravergine d’oliva e la grande villa che domina la fattoria funziona da bed & breakfast. Le Fattorie Giannozzi si trovano nella Val d’Elsa, a metà strada tra Firenze e Siena. Agli inizi del Novecento fu Giuseppe Giannozzi ad imprimere un passo più deciso alle attività della famiglia, ingrandendo la proprietà, con l’acquisto anche della Fattoria di Marcialla. Il figlio Francesco ne consolidò l’assetto, mentre, negli anni Sessanta, Luciano Giannozzi ne disegnò la fisionomia attuale, a partire dalla costruzione della cantina. Oggi i proprietari sono due dei tre figli di Luciano, Luca e Simone Giannozzi. Al loro fianco Bernardo Giannozzi, figlio di Luca e responsabile della cantina.

