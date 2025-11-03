Fausto Maculan, un “Padre del Vino” che ha portato i vini dolci nella contemporaneità

“Per le sue intuizioni e la sua dedizione al mondo del vino e per essere padre capace di portare un dono, in particolare la dolcezza del vino, nella contemporaneità”, Fausto Maculan, tra i nomi storici dell’enologia italiana, alla guida della cantina di famiglia Maculan a Breganze, “custode” dell’uva autoctona Vespaiola e produttore del Torcolato, è un “Padre del Vino” per la guida enogastronomica “Il Golosario” 2025 della coppia di wine critic Paolo Massobrio e Marco Gatti.

Al produttore di Breganze è stato riconosciuto il grande lavoro di valorizzazione dei vini dolci, tra le etichette più rappresentative della denominazione e dell’azienda in Italia e nel mondo, primo tra tutti il Torcolato dall’autoctona Vespaiola. E dal 2025 l’azienda Maculan è tornata a proporre anche il “Premio Maculan”, concorso enogastronomico per professionisti e appassionati che valorizza il miglior abbinamento tra vino dolce e un’inedita ricetta salata.

Fausto Maculan entra, quindi, a far parte dei “Padri del Vino” secondo “Il Golosario”, dopo Costantino Charrère, seguito da Lino Maga, Gianfranco Soldera, Antonio Mastroberardino, Bartolo Mascarello, Giuseppe Quintarelli, Joško Gravner, Giobatta Mandino Cane, Edoardo Valentini, Nicodemo Librandi, Franco e Giuseppe Argiolas e Marco de Bartoli.

