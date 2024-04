Fèlsina, Docg Chianti Classico Rancia Riserva 2020

Con sede nel cuore di Castelnuovo Berardenga, “capitale” dell’omonima Unità Geografica Aggiuntiva recentemente introdotta dal Consorzio del Chianti Classico, Fèlsina venne fondata nel 1966 dall’imprenditore ravennate Domenico Poggiali che, insieme al figlio Giuseppe, scelse di investire in uno dei territori più significativi della Toscana enoica. Dagli anni ‘90, arriva in azienda anche Giovanni Poggiali - primo figlio di Giuseppe ed oggi alla guida dell’azienda - che costruisce un percorso virtuoso portando Fèlsina tra i marchi di riferimento del Gallo Nero, anche con il determinante lavoro di suo genero Giuseppe Mazzocolin. Uno dei simboli in bottiglia di Fèlsina è sicuramente il Chianti Classico Rancia Riserva, prodotto a partire dalla vendemmia 1983. Ottenuto dalle uve provenienti dalla zona di Rancia, dove sono piantati i vigneti aziendali ad un’altezza compresa tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, è un vino maturato in barrique nuove ed usate per 20 mesi. Nella versione 2020 propone aromi generosamente fruttati su fondo speziato e affumicato, che introducono un sorso denso e articolato, dal tannino serrato e dal finale lungo e dai ritorni ancora fruttati e tostati. Fèlsina attualmente conta su 72 ettari a vigneto, in biologico - comprensivi anche di quelli di un’altra realtà storica dell’areale, Pagliarese, acquistata nel 1995 - per una produzione che supera le 450.000 bottiglie.

