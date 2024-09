Ferghettina, Docg Franciacorta Extra Brut 2016

Fondata nel 1991, Ferghettina è nata per volontà di Roberto Gatti, forte delle sue origini contadine e delle sue esperienze maturate in aziende limitrofe per oltre 20 anni. Nel 1991 con la moglie Andreina prende in affitto 4 ettari di terreno e un immobile che adatta a cantina ed esce con le sue prime due etichette - un bianco e un rosso; l’anno successivo con un Franciacorta Brut, ancora oggi vino simbolo dell’azienda. Ferghettina è il toponimo del luogo in cui sorge, ma oggi è una cantina che è cresciuta ben oltre le sue radici: nella nuova sede di Adro, sulle pendici del Monte Alto e a un passo dal lago d’Iseo, produce 480.000 bottiglie grazie ai 150 ettari che gestisce in 11 diversi comuni della denominazione. I vini fermi degli esordi sono rimasti in produzione (oggi sono diventati tre) a cui si sono aggiunte 7 Franciacorta, tutti contenuti nell’inconfondibile bottiglie dal fondo quadrato. L’Extra Brut è considerata una riserva dall’azienda perché composto dallo Chardonnay e dal Pinot Nero dei vigneti più vecchi e perché affina a lungo sui propri lieviti: 7 anni in tutto. La versione 2016 esordisce con cenni affumicati che poi si diradano, concedendo spazio a profumi di fiori di tiglio e biancospino, di melone bianco e ananas, con sottofondo di note gessose. La bollicina imprime la violetta e la mora in caramella sulla lingua, ma il sorso poi scorre citrino e ispido, sapido e saporito fino a chiusura.

