Ferghettina, Docg Franciacorta Non Dosato Riserva 33 2015

Ferghettina è oggi una delle realtà più significative della Franciacorta. Fondata nel 1991 da Roberto Gatti, ed è attualmente gestita dai figli Laura e Matteo. 195 gli ettari vitati a biologico (con l’estensione dedicata al Pinot Nero a rappresentare quella più vasta della denominazione), per un totale di 500.000 bottiglie di produzione complessiva. Tutto iniziò da un vigneto nei pressi di Erbusco, il primo acquistato da Roberto Gatti, il cui nome era proprio “Ferghettina” e che ispirò il progetto. Poi sono arrivate le altre acquisizioni di terreni sparsi in diversi punti della Franciacorta, così da ottenere uve diverse fra loro, a seconda delle varie caratteristiche dei suoli. Fra i punti di forza della cantina l’archivio storico dei vini aziendali e l’adozione di bottiglie di forma quadrata (un brevetto della famiglia che permette di avere in una bottiglia da 0,75 un’evoluzione analoga ad una Magnum). Il portafoglio etichette – che comprende anche il Curtefranca bianco e rosso, anche se la cantina è conosciuta per la vendita dello sfuso - è molto ampio: dal Satèn al Rosé, dal “Milledì” all’“Eronero”, fino al Pas Dosè Riserva 33 oggetto del nostro assaggio. La versione 2015, che sosta sui lieviti per 84 mesi, profuma di mandorla fresca, ananas, cedro e accenni fumé di sottofondo. In bocca il sorso è articolato e tendenzialmente sottile, dallo sviluppo profondo e sapido e dal finale agrumato.

(fp)

Copyright © 2000/2023