Ferrari, Doc Trento Brut F1 Limited Edition

C’è già per l’Italia enoica il tanto agognato aggancio e sorpasso ai “cugini” francesi. Come è noto, per la prima volta una bollicina italiana salirà sul podio di tutti i Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1 al posto di uno Champagne. A raggiungere questo risultato i Lunelli, che, dalla stagione 2021 e per i prossimi tre anni, celebreranno le vittorie di Hamilton, Leclerc o Verstappen, portando sul podio una Jeroboam di Ferrari Trentodoc. Insomma, Ferrari Trento è il brindisi ufficiale della Formula 1, che ha scelto la cantina di Trento come partner ufficiale per i festeggiamenti e i momenti conviviali del suo Circus. A ben guardare, non è la prima volta che le bollicine Ferrari bagnano la Formula 1. Già negli anni Ottanta del secolo scorso, a Monza le bollicine trentine festeggiavano il Gran Premio d’Italia. Ma essere partner ufficiale dell’intera stagione, è, naturalmente altra cosa. Per celebrare questo successo i Lunelli hanno messo in commercio una Limited Edition del loro spumante (dedicata a 4 Gran Premi: Monza, Silverstone, Suzuka e Sochi). Un Trentodoc da collezione, ottenuto da Chardonnay in purezza, sui lieviti dura per 36 mesi che al naso porta con sé aromi di pesca, susina, pompelmo rosa e zagara, quindi tocchi di pasticceria e mandorla glassata. Perlage fine e carbonica vellutata introducono ad un sorso teso e persistente, dal lungo finale ancora agrumato.

