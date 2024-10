Ferrari, Doc Trento Extra Brut Riserva Lunelli 2016

È un TrentoDOC speciale la Riserva Lunelli delle cantine Ferrari, poiché è l’unica etichetta della collezione di bollicine della pluripremiata Casa spumantistica trentina a portare il nome della famiglia Lunelli, che da tre generazioni è artefice di un progetto straordinario e unico nel panorama italiano. Recentemente nominata per la settima volta “Sparkling Wine Producer of the Year”, miglior produttore al mondo al concorso CSWWC di Tom Stevenson, a settembre Ferrari ha dedicato alla Riserva Lunelli la serata di apertura dell’edizione 2024 del Trentodoc Festival nella splendida scenografia di Villa Margon, con le annate 2016, 2015 e 2009 accompagnate da un menù con le creazioni del resident chef Edoardo Fumagalli di Locanda Margon. La Riserva Lunelli è realizzata esclusivamente con uve Chardonnay di montagna e la sua unicità è nell’uso di botti di rovere austriaco per la prima fermentazione e da un lungo affinamento sui lieviti. Una cuvée che ha fatto il suo esordio con la vendemmia 2002, e che con l’annata 2016 (degorgiata nel 2023 con un dosaggio di 3,8 g/l) rivela un profilo ampio, ricco e stratificato, che dall’olfatto al sorso porta note di frutta matura, tra albicocca e composta di susine, miele di castagno, pan speziato e tabacco, pasticceria alla mandorla e creme brûlé, offrendo un sorso elegante e avvolgente, confermandosi come uno spumante dall’ottimo potenziale di invecchiamento.

(Chiara Giovoni)

