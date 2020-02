Fertuna, Toscana Igt Rosso Pactio 2016

La Tenuta Fertuna, il cui nome rimanda ai termini "fertilità" (fertus in latino) e "fortuna", è stata fondata nel 1997 da Ezio Rivella e il Gruppo Meregalli in testa, con quest'ultimo che, nel 2008, ne ha assunto il completo controllo. La cantina, che si trova nel comprensorio di Gavorrano in Maremma, non lontano dal Golfo di Follonica, si estende su una superficie complessiva di 145 ettari e oltre ai vigneti, che ne occupano 50, vi sono coltivati olivi (10 ettari) e cereali con particolari varietà da pastificazione (50 ettari). Il portafoglio delle etichette aziendali comprende 8 referenze: Lodai (Cabernet Sauvignon), Messio (Merlot), Plato Rosso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah e Merlot), Plato Bianco (Sauvignon, Chardonnay, e Sangiovese vinificato in bianco), Droppello, (vino nato per volontà di Nicolò Incisa della Rocchetta ed anch'esso da Sangiovese vinificato in bianco), il Rosé (Sangiovese), il Vermentino e il Pactio (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot) oggetto del nostro assaggio. Si tratta di un classico taglio bordolese alla toscana che qui ingloba anche i tratti più mediterranei dei vini prodotti in Maremma. Il naso della versione 2016 ha accenti balsamici su fondo fruttato maturo a cui fanno da cornice cenni speziati e tocchi boisé. In bocca, il vino è denso, non privo di potenza e dallo sviluppo largo e avvolgente fino ad una chiusura che ritorna sul frutto e le spezie.

