Feudi di San Gregorio, Docg Taurasi 2018

Maturato per 18 mesi in legno piccolo, il Taurasi 2018 di Feudi di San Gregorio sfoggia un colore rosso rubino brillante. Al naso, il fruttato è maturo e generoso con abbondante speziatura a supporto e tocchi di liquirizia e noce moscata. In bocca, il sorso è pieno e dall’articolazione tannica ricca e fitta che dona al vino solidità e forza, che ritroviamo anche nel finale ampio e persistente dai ritorni speziati e tendenzialmente balsamici. Feudi di San Gregorio è decisamente il marchio che meglio ha saputo cambiare l’immagine del vino campano, ed irpino in particolare, nel recente passato, guardando con una prospettiva moderna al panorama enoico nazionale e non fin dalla sua fondazione nel 1986. Oggi, l’azienda di Sorbo Serpico, 300 ettari di vigneto a biologico per una produzione complessiva di 3.500.000 bottiglie, ha ormai definito un nuovo assetto strategico e direzionale i cui protagonisti sono il presidente Antonio Capaldo e Pierpaolo Sirch. Di più, sotto il marchio Tenute Capaldo si è formato un gruppo vitivinicolo che raccoglie varie realtà produttive: Campo alle Comete a Bolgheri; Basilisco, cantina biologica nel Vulture; DUBL, la linea di spumanti metodo classico da varietà autoctone campane e la compartecipazione friulana nell’azienda Sirch, realtà che condividono l'obiettivo del rispetto del territorio di appartenenza, all’insegna di una costante e significativa qualità.

(fp)

