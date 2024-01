Firriato, Terre Siciliane Igt Bianco Sant’Agostino Baglio Sorìa 2021

Il Bianco Santagostino Baglio Sorìa è realizza a partire dalla materia prima proveniente dai vigneti della Tenuta di Baglio Sorìa, nel trapanese. Uvaggio a base di Chardonnay e Catarratto è maturato per 6 mesi in acciaio. La versione 2021 appare di colore giallo dorato carico. I suoi profumi rimandano ai frutti tropicali, agli agrumi, ai fiori bianchi e alle erbe aromatiche. In bocca, il sorso è sapido e pieno, dalla progressione succosa e dal finale ampio ancora su toni fruttati segnati da un’intensa nota balsamica di chiusura. Sono 4.000.000 le bottiglie prodotte annualmente dall’azienda con sede a Paceco in provincia di Trapani, che arrivano dai 470 ettari coltivati a biologico, situati nell’isola di Favignana, nell’agro trapanese e sull’Etna. Numeri importanti che non fanno altro che ribadire il ruolo assolutamente significativo dell’azienda guidata da Salvatore e Vinzia Di Gaetano a partire dalla fine degli Ottanta del secolo scorso, oggi coadiuvati dalla figlia Irene e da suo marito Federico Lombardo Di Monte. Una cantina ormai tra le firme più importanti del panorama enologico siciliano, che, negli anni del decollo enoico dell’isola, ha costruito un articolato mosaico produttivo dalla confortante costanza qualitativa e fatto di contrasti, nello spirito della sicilianità più autentica, rilanciando - insieme ad un ristretto novero di altre imprese - l’assetto enologico della Sicilia.

(fp)

