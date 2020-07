Folonari, Toscana Igt B.S.T. Syrah & Merlot 2019

La linea B.S.T., composta da 3 vini rossi che giocano col Cabernet Sauvignon, il Merlot, lo Syrah e il Sangiovese e da 1 bianco da uve Sauvignon Blanc, porta nel nome la sua peculiarità: si tratta di “Baby Super Tuscan” perché, a differenza dei loro cugini “Senior”, i Super Tuscan, affinano esclusivamente in acciaio e risultando così vini freschi e di pronta beva. È rosso porpora, con riflessi violacei, la versione 2019 Syrah & Merlot: profuma di mora, ribes e susine, note di cannella e cenni di pepe; al palato, il sorso è continuo ed immediatamente fragrante di buon equilibrio e dal finale decisamente speziato. Ambrogio e Giovanni Folonari sono gli eredi di una storia che attraversa gran parte di quella del vino italiano. Nei primi anni Sessanta Nino Folonari acquista le aziende chiantigiane, situate nel Comune di Greve in Chianti: la Tenuta del Cabreo acquisita nel 1967 e la Tenuta di Nozzole nel 1971. Nel 2000 Ambrogio e Giovanni Folonari, rispettivamente figlio e nipote di Nino, fondano l’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari continuando ad interpretare lo stile imprenditoriale della famiglia. Oggi l'azienda conta su 200 ettari di vigneto per una produzione media di 1.400.000 bottiglie, ottenute nei terroir più importanti della Toscana (Bolgheri, Montalcino e Maremma). Tuttavia, il cuore aziendale continua a battere nelle cantine e nei vigneti chiantigiani con le Tenute di Nozzole e del Cabreo, nel comprensorio di Greve in Chianti.

Copyright © 2000/2020