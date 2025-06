Formare i professionisti del vino di domani: al via le iscrizioni al “Wine Business Program” 2025

L’obiettivo è formare personalmente una nuova generazione di professionisti del comparto agroalimentare e vitivinicolo. E per farlo è stato ufficialmente aperto il bando di selezione per il “Wine Business Program” 2025, il percorso formativo promosso dal Consorzio Italia del Vino - che riunisce 25 realtà di primo piano del settore (Angelini Wines & Estates, Banfi, Bisol1542, Cà Maiol, Collis Heritage, Di Majo Norante, Diesel Farm, Drei Donà, Duca di Salaparuta, Ferrari Fratelli Lunelli, Gruppo Italiano Vini-Giv, Gruppo Mezzacorona, Le Monde, Librandi Antonio e Nicodemo, Lunae Bosoni, Marchesi di Barolo, Medici Ermete & Figli, Cantina Mesa, Herita Marzotto Wine Estates, Tenimenti Leone, Terre de La Custodia, Terredora di Paolo, Torrevento, Zaccagnini e Zonin1821 - in collaborazione con Luiss Business School e dedicato a giovani talenti interessati a intraprendere una carriera nel settore vitivinicolo (le candidature devono essere presentate esclusivamente online qui entro e non oltre l’11 giugno 2025). Il programma è destinato a laureati e laureandi (triennali o magistrali) con una forte motivazione verso il settore, ma solo 20 saranno i giovani talenti selezionati da una Commissione Tecnico-Scientifica composta da docenti e professionisti dell’industria.

“Il Wine Business Program 2025 è un programma intensivo, fortemente voluto e finanziato dalle aziende del nostro Consorzio, che si propone di formare figure professionali altamente qualificate, capaci di affrontare le sfide dell’industria del vino con competenze manageriali, tecniche e strategiche - spiega Roberta Corrà, presidente Italia del Vino - il progetto nasce con l’obiettivo di arricchire il bagaglio formativo di laureati e laureandi, offrendo un’esperienza immersiva e concreta a stretto contatto con il mondo delle imprese”.

Il percorso avrà una durata di circa 9 mesi, articolata in tre fasi principali. La prima (da settembre a dicembre 2025) sarà quella della formazione in aula con lezioni frontali, esercitazioni pratiche, degustazioni guidate e attività laboratoriali che si terranno alla Luiss Business School di Villa Blanc, a Roma: tra i temi affrontati l’economia del vino, marketing ed export, digitalizzazione, sostenibilità, leadership e project management.

Poi seguirà un tirocinio curricolare (tra gennaio e marzo 2026) che si concretizzerà in un’esperienza sul campo in una delle aziende aderenti al Consorzio Italia del Vino, con il percorso che si concluderà, infine, con un project work: ogni partecipante sarà chiamato a sviluppare un progetto applicato, da presentare alla Commissione Tecnico-Scientifica in occasione del Graduation Day (aprile 2026). Tutte le attività didattiche e il tirocinio, nonché le spese di alloggio, sono totalmente finanziate dal Consorzio Italia del Vino.

E al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale dalla Luiss Business School con i candidati più meritevoli che potranno ricevere una proposta di contratto a tempo determinato in una delle aziende partner del Consorzio.

Copyright © 2000/2025