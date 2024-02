Fortemasso, Doc Dolcetto d’Alba 2022

La famiglia Gussalli Beretta acquisisce nel 2013, a Monforte d’Alba in località Castelletto, Fortemasso, una proprietà di 5 ettari vitati a Barolo, che ruotano attorno al Cru omonimo, con l’aggiunta di altri 4 ettari destinati alla produzione di Langhe Nebbiolo e Barbera d’Alba, per un potenziale complessivo, ad oggi, di 55.000 bottiglie. Arrivato nel portafoglio etichette aziendale con l’annata 2021, il Dolcetto d’Alba è maturato per alcuni mesi in acciaio. La versione 2022, dal colore rosso rubino carico con riflessi violacei, profuma di ciliegia, prugna e pepe, ad anticipare un sorso succoso e tendenzialmente pieno e rotondo che termina in un finale sapido e ancora leggermente speziato e fruttato. Fortemasso rientra nel piano a più ampio respiro della famiglia bresciana, che ha declinato in un vero e proprio Gruppo il suo sbarco nel mondo del vino italiano e che comprende altre aziende in altrettanti e significativi territori del Bel Paese enoico, da Lo Sparviere in Franciacorta al Castello di Radda in Toscana (Chianti Classico), da Orlandi Contucci Ponno in Abruzzo a Steinhaus in Alto Adige. Anche tra le colline langarole, il Gruppo Beretta è riuscito ad emergere in modo importante e in un tempo abbastanza breve tra le realtà più solide dell’areale, grazie ad etichette ben eseguite, rispettose del proprio territorio d’origine e sempre capaci di garantire una sicura affidabilità qualitativa.

(fp)

Copyright © 2000/2024