Fortemasso, Docg Barolo Castelletto 2020

Si muove bene in bocca, polposo e piacevole, il Barolo Castelletto 2020 di Fortemasso in uscita a breve; l’unico Barolo (anche in versione Riserva) che la famiglia Gussalli Beretta produce dalla sua tenuta nelle Langhe, a fianco ad un Nebbiolo, un Dolcetto d’Alba e una Barbera d’Alba Superiore. Il Barolo che viene prodotto dalle uve dei vigneti vicini alla cantina, che ha sede nel comune di Monforte d’Alba, fermenta in acciaio, macera sulle bucce per circa un mese e poi matura in legno piccolo e grande per due anni e mezzo. Nella versione 2020 profuma di piccoli frutti rossi, di rosa e camelie con un tocco dolce acido di arancia sanguinella; al palato è fresco e iodato, di buona aderenza, dallo sviluppo vegetale che chiude su note dolci fruttate. La famiglia di industriali lombardi nel campo delle armi è approdata qui nel 2013, investendo sulla cantina interrata costruita ex novo seguendo la struttura originaria, su 5 ettari in corpo unico in Castelletto (di cui uno nella prestigiosa vigna di Pressenda) e 8,6 ettari a San Sebastiano di Monforte d’Alba, arrivando a imbottigliare circa 61000 etichette l’anno. Una piccola produzione che si aggiunge a quella delle altre tenute: Lo Sparviere in Franciacorta, Castello di Radda in Chianti Classico, Orlandi Contucci Ponno sulle Colline Teramane d’Abruzzo e Steinhaus in Alto Adige. Tutte insieme raccolgono 120 ettari di vigneto e una produzione di 600.000 bottiglie.

(ns)

