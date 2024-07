Frank Cornelissen, Terre Siciliane Igt Rosso Munjbel CS 2020

Il Munjbel CS 2020, Cru ottenuto da ceppi di Nerello Mascalese a piede franco coltivati in Contrada Zottorinoto - Chiusa Spagnolo, è maturato in recipienti di vetro resina per 18 mesi. Fitto e sfaccettato al naso, profuma di ferro, sale affumicato, frutti di rovo, agrumi, fiori di campo appassiti, torba e sottobosco. In bocca il sorso possiede buon peso ed è condotto da sapidità e dolcezza fruttata, con i tannini saporiti e un’acidità spiccata ad allungare il finale avvolgente e dai ritorni di pietra focaia. La cantina di Frank Cornelissen si trova a Solicchiata, nel comprensorio di Castiglione di Sicilia, versante nord dell’Etna, e conta su 23 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie. Qui Frank Cornelissen coltiva le proprie vigne, ad un’altitudine compresa tra i 600 e i 900 metri sul livello del mare, e lavora in cantina basandosi su una filosofia produttiva del tutto personale, dove l’impatto dell’uomo è tendenzialmente inesistente e la natura prende forma e sostanza. Cornelissen, belga di nascita, ha cominciato a commercializzare le sue etichette nel 2001, in tempi in cui l'Etna non era quello di adesso, assumendo di fatto il ruolo di pioniere insieme a pochi altri vignaioli visionari. Oltre alle classiche varietà etnee, Cornelissen alleva anche delle "reliquie", almeno sul vulcano, come il Grecanico, il Francisi e la Minnella bianca e nera.

