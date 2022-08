Fratelli Berlucchi, Docg Franciacorta Brut Casa delle Colonne Riserva 2013

Il Franciacorta Casa delle Colonne Riserva 2013 ha un’impostazione rigorosa, a partire da una permanenza del vino sui propri lieviti di 72 mesi. Il suo tratto distintivo è quello di un vero e proprio vino: austero, teso, articolato e saporito in bocca, mentre al naso si apre con qualche concessione alla morbidezza, ma sempre in nome di una freschezza agrumata, incisiva e molto piacevole. Un sorso da mettere insieme con i crostacei ma anche pensando ad abbinamenti più arditi. Francesco, Gabriella, Marcello, Roberto e Pia Donata, sono i cinque fratelli Berlucchi che hanno costruito il successo di questa azienda franciacortina. Oggi Pia Donata e sua figlia Tilli Rizzo guidano l’azienda per conto dei fratelli, ma la passione non è sopita. 70 sono gli ettari di vigneto per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie, divise in due linee: la Casa delle Colonne (che prende il nome dalla villa cinquecentesca, dove ha sede anche la cantina), riservata ai Franciacorta Riserva e Freccia Nera, che annovera solo vini millesimati. Alla base della piramide qualitativa aziendale il solo non millesimato Brut 25. I vini della cantina di Borgonato hanno una cifra stilistica tendenzialmente sobria, con uso del rovere che in certi casi incrocia un po’ troppo da vicino l’espressività della materia prima, ma mai diventando predominante, anzi, facendo emergere sempre un grande rispetto per la tipologia.

(fp)

