Frerejean Frères, Aoc Champagne Brut Grand Reserve

La Maison Frerejean Frères, con sede ad Avize, fa capo a Guillaume, Richard e Rodolphe Frerejean-Taittinger, da sempre legati al mondo Champagne. Un segnale che arriva chiaro dal secondo cognome - Taittinger, ricordiamolo, dal 1932 uno dei punti di riferimento tra le grandi maison di Champagne - che affianca quello di Frerejean e che è diventato firma di questa realtà all’esordio produttivo nel 2005, con un progetto ben ancorato alla migliore tradizione enoica dell’areale. Le uve aziendali - esclusivamente Premier Cru e Grand Cru - provengono in prevalenza dalla Côte des Blancs e vengono elaborate in una cantina terza, dando vita a vini che riposano dai 5 ai 7 anni in bottiglia prima della sboccatura. Lo Champagne Grande Réserve è ottenuto da un classico uvaggio a base di Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, vinificato in legno, dove resta fino allo svolgimento della fermentazione malolattica. Un vino che punta ad emergere per fragranza acida, unita a morbidezza e ad avvolgenza, rivelandosi immediatamente godibile e versatile. Al naso possiede profumi agrumati, con tocchi di frutta a polpa bianca, miele, spezie e pan-brioche. In bocca il sorso è ben profilato, sviluppandosi con buona sapidità, amplificata da un’effervescenza vivace e continua, fino ad un finale tendenzialmente profondo e persistente, dove tornano i toni agrumati e speziati, a cui si aggiungono richiami ammandorlati.

(fp)

