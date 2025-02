Gaddo della Gherardesca, Docg Brunello di Montalcino Della Gherardesca 2019

Giusto un anno fa le prime avvisaglie del progetto enologico della famiglia Della Gherardersca, seguite dall’uscita, nella scorsa primavera, delle prime etichette di “Gaddo della Gherardesca” Bolgheri Rosso 2022, del Rosé “Sibilla della Gherardesca” 2023, del “Le Vedute della Gherardesca” Vermentino 2023, e del “Della Gherardesca” Brunello di Montalcino 2019: un Brunello dai profumi di frutti rossi maturi, sottobosco e spezie, dai toni affumicati e tostati, che in bocca possiede un sorso polposo e articolato dallo sviluppo continuo e dal finale intenso ancora sul frutto e rimandi tostati e speziati. Una storia, quella dei Della Gherardesca, intrecciata con quella di alcune delle famiglie storiche del vino toscano - c’è una parentela diretta con gli Antinori e gli Incisa della Rocchetta - ma mai finita in bottiglia. Un passo oggi consolidatosi, grazie alla collaborazione tra Prosit Group - guidato da Sergio Dagnino (che mette insieme, solo per citarne due, la Cantina di Montalcino a Montalcino e Torrevento, in Puglia) - e Gaddo della Gherardesca, che, ha compiuto la scelta di diventare produttore di vino attraverso il marchio “Della Gherardesca”. Nota la presenza e il legame con il territorio di Bolgheri della famiglia Della Gherardesca, meno, invece, quelli intercorsi nella storia secolare della famiglia con la provincia di Siena, dove i Della Gherardesca possedevano il Castello di Frosini.

(fp)

Copyright © 2000/2025