Gaston Burtin, Aoc Champagne Brut Hommage à Gaston Burtin Vintage 2014

Lo Champagne Hommage à Gaston Burtin Vintage 2014 - ottenuto da un classico uvaggio a base di Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier, in prevalenza provenienti da vigneti Grand e Premier Cru - matura sur lie per sette anni. Decise le note di agrumi e frutta esotica che caratterizzano un ventaglio olfattivo di buona definizione, completato da nuance di crosta di pane, camomilla, acacia e cenni gessosi. In bocca, la carbonica è vivace ma non aggressiva e il sorso risulta fragrante, terminando con un bel ritorno agrumato nel finale persistente e lungo. Gaston Burtin è approdato nel Bel Paese grazie alla distribuzione di “Le Tenute del Leone Alato” di Genagricola. La storia della Maison prende le mosse nel 1933, quando Gaston Burtin avvia la sua impresa. Nel 1958, acquisisce Château des Archers, a pochi passi dalla celeberrima Avenue de Champagne a Épernay e diventa presto protagonista delle vicende della Champagne, ricoprendo il ruolo di Presidente del Syndicat des Négociants en vins de Champagne per otto anni. Negli anni ‘60 e ‘70, l’azienda ha il suo momento più favorevole, compiendo i suoi passi più significativi e consolidandosi sotto la guida del suo fondatore. Oggi Maison Burtin - come spesso accade a queste latitudini - è di proprietà di un grande gruppo, Lanson-BCC (che raccoglie anche Chanoine Frères, Besserat de Bellefon, Boizel, De Venoge, Philipponnat e Domaine Alexandre Bonnet).

