Generazione Alessandro, Doc Etna Rosso Sciaramanica Vecchia Vigna 2021

Ottenuto da Nerello Mascalese in prevalenza con piccole aggiunte di Nerello Cappuccio e Alicante, l’Etna Rosso Sciaramanica Vecchia Vigna matura in tonneau per 14 mesi. La versione 2021 profuma di mirtilli, more e viole su base speziata con tocchi di erbe aromatiche, mentre in bocca il sorso è sapido e ben profilato, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente e balsamico. L’azienda dei fratelli Antonino e Natale Rosolino nasce nel 2000 sulle colline di Camporeale nel palermitano, arricchendo il variegato scenario enoico dell’isola, che proprio nel Nuovo Millennio trovava la sua consacrazione definitiva. Oggi Alessandro di Camporeale conta su 40 ettari a vigneto, in regime biologico, coltivati sia con varietà locali che internazionali, per una produzione complessiva di 260.000 bottiglie, dallo stile solido e coerente, compresi in un ricco portafoglio etichette. Nel 2016, come è successo in molti altri casi, l’impresa ha sviluppato la sua attività anche sulle pendici dell’Etna con il progetto “Generazione Alessandro”, condotta dai figli dei due fratelli Anna, Benedetto e Benedetto Alessandro, che continuano quella che è a tutti gli effetti una cantina a conduzione familiare. Sul Vulcano, nel suo versante nord-est nell’areale di Linguaglossa, Generazione Alessandro conta su 10 ettari a vigneto messi insieme acquistando vari appezzamenti, per una produzione complessiva di 35.000 bottiglie.

(fp)

