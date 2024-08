Geografico, Docg Chianti Classico Montegiachi Riserva 2020

La cooperativa degli Agricoltori del Chianti Geografico è nata agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso, a partire da diciassette coltivatori che volevano rilanciare l’economia della loro campagna toscana, quella che si trovava fra le colline di Gaiole, Radda e Castellina in Chianti. Gradualmente arrivano i successi, facendo aumentare gli agricoltori disposti ad unirsi alla causa: la produzione e la fitta rete commerciale costruita (anche all’estero) rendono necessaria la costruzione della cantina (oggi storica) a Gaiole nel 1970. Nel 1989 si aggiunge anche la Cantina di San Gimignano. Il nuovo millennio arresta lo sviluppo della cooperativa che viene presa in gestione dalla famiglia Piccini nel 2015 e infine acquisita nel 2018. Salvare il marchio e valorizzare la produzione sono stati gli obiettivi della nota famiglia del vino toscano, che ad oggi gestisce 400 ettari di vigneto per una produzione annua di 1,5 milioni di bottiglie. La Riserva Montegiachi proviene dall’omonima località sita a Castelnuovo Berardenga: insieme alla linea “Contessa di Radda”, rappresenta l’apice della produzione della cooperativa e sosta in botti grandi e in tonneaux per almeno 18 mesi. La versione 2020 è materica e polposa, profuma di ciliegia in confettura, sottobosco e erbe officinali, mentre in bocca esordisce centrale ed aderente, rilasciando lentamente note fruttate ed terrose lungo un sorso sapido e caldo.

(ns)

