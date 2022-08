Gianfranco Fino, Salento Igt Primitivo Es 2019

L’Es, il primo vino uscito dalla cantina di Gianfranco Fino con l’annata 2004 e già in grado allora di far parlare di sé, continua a rappresentare la punta di diamante dell’azienda con sede a Sava in provincia di Taranto. Un vino che da subito si caratterizzò per quella sua capacità di conciliare densità, alta gradazione alcolica e freschezza, in un mix che poi ha fatto scuola nell’intera Puglia enoica. La versione 2019 ne ricalca i suoi stilemi più consolidati con un profilo aromatico a dir poco fruttato dai toni anche in confettura, in cui si inseriscono cenni di macchia mediterranea e spezie. La bocca è densa e succosa, capace tuttavia di muoversi agilmente nonostante la generosa estrazione, dai tannini morbidi e ben fusi e dalla carica alcolica a dir poco monumentale ma priva di accenti brucianti, con un finale lungo e decisamente vitale. Gianfranco Fino insieme a sua moglie Simona Natale hanno intrapreso proprio nel 2004 un’avventura enologica senza pari, almeno per quanto riguarda la Puglia enoica, acquistando in quel periodo il primo impianto ad alberello di sessant’anni di età e aggiungendo altre acquisizioni analoghe, che oggi formano i loro 21 ettari a vigneto, prevalentemente coltivati a Primitivo con una piccola quota di Negroamaro, per una produzione di 20.000 bottiglie, declinate, oltre che dall’Es, da un vino dolce, uno spumante, un Negroamaro e da una selezione di Primitivo.

(fp)

Copyright © 2000/2022