Gianni Gagliardo, Docg Barolo Monvigliero 2016

Anche nelle Langhe, il 2016 è stata un’annata da incorniciare, soprattutto per il suo carattere tardivo che ben si accorda con la risposta alla maturazione del Nebbiolo. Il Barolo Monvigliero di Gianni Gagliardo, affinato in unico tonneau usato, mette in primo piano la storica raffinatezza dei vini che escono da questo Cru. I suoi profumi sono sfumati e vanno dai cenni di liquirizia e spezie ai piccoli frutti rossi, delicati quanto ben leggibili. In bocca, il sorso è vitale e tendenzialmente succoso, dalla presa tannica incisiva e al contempo saporita. Benché il nome Gianni Gagliardo compaia sulle etichette dell’azienda con sede a La Morra nel 1986, la storia di questa realtà produttiva di Langa inizia già molto tempo prima e cioè a metà dell’Ottocento. Oggi, la cantina conta su 25 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 180.000 bottiglie, con etichette ottenute da vigneti in Monferrato, Roero e Langhe. Da sempre caratterizzata da una infaticabile attività commerciale, specialmente al di là dell’Oceano dove è arrivata tra le prime, mette in campo una filosofia produttiva all’insegna della classicità, partendo da materia prima ineccepibile e proseguendo con lunghe maturazioni dei suoi vini più importanti in legno grande e utilizzando. Infine, con rigore le Menzioni Geografiche Aggiuntive, che si dispiegano in ben otto Barolo, offerti dal portafoglio etichette aziendale.

Copyright © 2000/2021