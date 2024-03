Gini, Docg Amarone della Valpolicella Tenuta Scajari Monte Serea 2015

L’Amarone Tenuta Scajari Monte Serea 2015 possiede naso ancora fragrante ravvivato da accenti pepati su fondo che rimanda alle amarene e ai mirtilli con tocchi di tabacco e liquirizia. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e dal buon allungo, terminando in un finale ampio che torna sui frutti rossi. La cantina con sede a Monteforte d’Alpone si estende su 70 ettari a vigneto, coltivati a biologico e comprensivi delle vigne di Campiano, dove è iniziata recentemente l’avventura rossista sul tema Valpolicella con la Tenuta Scajari, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Gini è uno dei più saldi punti di riferimento della denominazione del Soave ed oggi è condotta da Sandro e Claudio, senza dimenticare gli insegnamenti di papà Olinto, indimenticato e fondamentale mastro vignaiolo. Fu lui, infatti, che, fin dagli anni Cinquanta del Secolo scorso, predicò l’importanza di una viticoltura conservativa, tant’è che oggi nei vigneti di proprietà si possono trovare ceppi di cinquant’anni come parcelle di età secolare e prefillosseriche (in contrada Salvarenza). Si tratta di un’esperienza che fonda tradizione e spirito di conservazione ma anche una visione a lungo termine, capace di preservare un patrimonio vitivinicolo unico nel panorama del Veneto enoico e molto raro anche in altri luoghi d’elezione del vino del Bel Paese e che certamente sta passando anche nella produzione dei rossi aziendali.

(fp)

Copyright © 2000/2024