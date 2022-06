Giovanna Tantini, Doc Bardolino La Rocca 2020

La Rocca 2020, uno dei pochi Bardolino Doc di sottozona del millesimo, rappresenta la sintesi del percorso ventennale di Giovanna Tantini come vignaiola. Un percorso parallelo di crescita dei vini e di Giovanna, che ha creduto nella denominazione venti anni fa, quando molti produttori ne uscivano, e ha creato un gruppo di lavoro affiatato perché, sottolinea: “nel vino si leggono la terra, il microclima, ma anche le persone e la loro crescita collettiva”. A spingerla la determinazione a fare un grande Bardolino, elegante e longevo, affidandosi a chi, fuori dal territorio, potesse guardare questo vino con occhi nuovi. L’incontro con gli enologi Attilio Pagli e Laura Zuddas e con l’agronomo Roberto Abate, l’impegno in vigna, anche su pratiche sostenibili quando ancora nessuno ne parlava, le esperienze con diversi uvaggi fino alla scelta del 90% di Corvina, il forte coinvolgimento nelle attività del Consorzio per la valorizzazione dei vini del territorio e arriviamo ad oggi. Nel 2022 - consapevole della sua esperienza - Giovanna ha “messo la faccia” sull’etichetta del Bardolino di sottozona e del Chiaretto di Bardolino. Ne La Rocca 2020, di colore rubino, spiccano al naso note di ciliegia e frutti di bosco accompagnate da spezie eleganti, che si ritrovano al palato - il venti per cento della massa passa un anno in legno - insieme a rotondità e freschezza e ad una chiusura sapida. Promette longevità.

(Clementina Palese)

