Giovanni Éderle, Docg Amarone della Valpolicella 2016

Giovanni Éderle fa parte della nuova generazione di produttori che nelle colline veronesi hanno trovato il loro luogo d’elezione, mettendo al primo posto ambiente e territorio. L’azienda conta su 7 ettari a vigneto, in zona Torricelle di Verona, condotti in regime biologico e allevati a Guyot. Le operazioni di cantina, che dal 2012 sono effettuate in azienda in una porzione della casa di famiglia (in attesa di completare una cantina a tutti gli effetti), sono ridotte all’osso, privilegiando il lavoro in campo e prevedono affinamenti in legno di varie misure. I vini prodotti, evidentemente, sono quelli classici della Valpolicella: Valpolicella, Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone, con un’unica eccezione rappresentata da due bianchi (il Terra Gialla e il Donna Francesca, a base di Garganega). Al centro delle scelte stilistiche di Giovanni Éderle, l’obbiettivo di proporre vini “gastronomici”, capaci di riconquistare la loro centralità a tavola, senza mai dimenticare il legame con il proprio territorio d’origine e senza sacrificare la complessità di alcune tipologie. L'ampio bouquet dell’Amarone Campi Lunghi 2016 si apre al naso con piccoli frutti rossi in confettura, erbe aromatiche, spezie dolci e note tostate. Ricca e avvolgente la bocca dal frutto pieno e maturo, ben amalgamato ad una fitta trama tannica e ad una ficcante acidità, che ne rende il sorso dinamico e vivace.

