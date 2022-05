Giulia Negri, Docg Barolo Serradenari 2018

Il Barolo Serranderi 2018 possiede colore rosso rubino brillante, con qualche vena granata. I suoi profumi passano dalla rosa leggermente appassita ai piccoli frutti rossi, con tocchi di sottobosco e cenni balsamici e speziati. Il sorso attacca morbido, per poi svelare una trama tannica fitta, un frutto succoso, e un finale dai ritorni fruttati e speziati. La giovane vignaiola Giulia Negri, esempio di ritorno delle nuove generazioni alla terra, al settore primario, potrebbe benissimo appartenere ad un ipotetico gruppo, le “Barolo Girls”, da mettere assieme ai “Barolo Boys”, con il minimo comune denominatore della passione per i vini di Langa. È lei che conduce Tenuta Serradenari a La Morra, da erede della famiglia Diatto-Negri, nota in vari settori, dalle automobili alla tipografia, dalla politica alla scrittura. Lo fa dal 2012, mettendoci anche un pizzico di novità, visto che accanto al re incontrastato Nebbiolo, coltiva anche un altro re, ma francese, il Pinot Nero. Giulia porta avanti questo impegno di vignaiola con grande fermezza. Le altitudini a Serradenari sono elevate, tra i 420 e i 550 metri sul livello del mare, tra le più alte nell’intero comprensorio lamorrese, un ingrediente imprescindibile del microclima in cui nascono i suoi vini, che esprimono freschezza, pulizia e scorrevolezza, con esecuzioni in stile decisamente moderno, con affinamenti prevalentemente effettuati in tonneau.

