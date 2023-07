Giuseppe Ellena, Docg Barolo del Comune di La Morra 2019

L’azienda agricola Giuseppe Ellena rappresenta una tipica realtà dell’areale del Barolo, in cui ad una produzione allargata dei frutti della terra di Langa si è andata, con il tempo, intensificando l’attività vitivinicola. La proprietà è situata nel comune di La Morra e si estende per circa 15 ettari, di cui 5 coltivati a vigneto, 8 a noccioleto e 2 destinati a bosco. Nel vigneto si pratica una viticoltura antica con qualche cenno di modernità. Le potature sono corte, e le rese sono basse, ottenute con diradamenti spesso realizzati con due o tre passaggi tra i filari. In cantina si cerca di rispettare al massimo l’uva, effettuando per i vini giovani vinificazioni delicate e lunghe macerazione anche di 60 giorni per il Barolo. I travasi sono limitati al minimo come le operazioni di chiarifica, praticate comunque con metodi tradizionali. Il vino matura in acciaio, in legno grande e barrique. Oggi, Matteo Ellena porta avanti questa impostazione, combinando anche agricoltura biologica, lieviti autoctoni e uso sempre più limitato del legno piccolo. Il risultato sono vini dall’impronta stilistica classicheggiante, che propongono un’espressione del Nebbiolo coerente e ben profilata. Il Barolo del Comune di La Morra 2019 possiede aromi di scorza d'arancia, spezie, ciliegia, cuoio e catrame. In bocca, il vino conta su un’articolazione tannica solida, buona fragranza acida e finale lungo e gustoso.

(fp)

