Giuseppe Mascarello, Docg Barolo Monprivato 2012

Quello del Monprivato è uno tra i più importanti Cru del Barolo, posto nel cuore delle colline di Castiglione Falletto, ed è capace di regalare vini luminosi e senza tempo. La declinazione offerta dalla cantina Giuseppe Mascarello, che ne detiene quasi l’intera estensione, è nota per essere la più significativa. Il naso della versione 2012 è floreale con note di rosa appena appassita e fruttato con tocchi appena accennati di ciliegia, con lieve speziatura e sottofondo balsamico dai rimandi terrosi a rifinitura. Al palato, il vino è ritmato e contrastato, dall’articolazione tannica di grande energia e dal finale intenso, profondo e agrumato. La famiglia Mascarello si occupa di vitivinicoltura da oltre un secolo e mezzo. Prima alle dipendenze della marchesa Giulia Colbert Faletti di Barolo, e poi, dalla fine del XIX secolo, gestendo un’azienda propria a Pian della Polvere. Oggi la cantina di Castiglione Falletto può contare su oltre tredici ettari vitati non solo a Nebbiolo ma anche a Freisa, Dolcetto e Barbera. L’azienda è nota per firmare alcuni tra i più rinomati e prestigiosi Cru della denominazione del Barolo, rilasciando etichette rigorose, raffinate e dallo stile inconfondibile. Vini, quelli che escono dalla cantina “Mascarello Giuseppe & Figlio”, ormai famosi in tutto il mondo, di grande personalità, sempre più ricercati dai collezionisti e in possesso di un’anima fortemente territoriale.

