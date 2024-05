Giuseppe Principiano, Docg Barolo Boscareto 2019

Fu Giuseppe Principiano, agli inizi del XX secolo, ad impiantare e a coltivare le prime vigne. Dopo gli sconquassi della Seconda Guerra Mondiale, suo figlio Francesco proseguì nel percorso tracciato dal padre. Oggi, a guidare questa piccola realtà produttiva, a conduzione squisitamente familiare, ci sono Giuseppe Principiano, figlio di Francesco, con la moglie Lucia ed il figlio Francesco, che ne rappresenta la quarta generazione attiva nei vigneti e nella cantina aziendale. L’azienda si trova a Monforte d’Alba con i vigneti di proprietà ad occupare una superficie di 8 ettari, dislocati nei comuni di Monforte d’Alba e Serralunga d’Alba e posti ad altezze tra i 280 e i 400 metri sul livello del mare. I vitigni coltivati sono quelli della tradizione, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo, da cui si ricavano Barolo, Barbera d’Alba, Langhe Nebbiolo e Dolcetto d’Alba, contraddistinti da una cifra stilistica sobria e classicheggiante. Il Barolo Boscareto, ottenuto dall’omonimo vigneto, matura per tre anni, due dei quali in legno grande e uno in acciaio. La versione 2019 possiede un bagaglio olfattivo che rimanda ai fiori e ai frutti di bosco in evidenza, con tocchi di spezie, di liquirizia e di menta a completarne il quadro. In bocca il vino possiede un buon volume e una struttura articolata, dai tannini vivaci e ben integrati al frutto, congedandosi con un finale intenso, dai ritorni balsamici e fruttati.

