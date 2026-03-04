Gli enologi italiani eleggono il direttore WineNews, Alessandro Regoli, “enologo ad honorem”

“La sua attività giornalistica ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di una cultura del vino competente, indipendente e capace di interpretare le trasformazioni del settore, accompagnando produttori, enologi, media ed operatori nella crescita della consapevolezza e dell’immagine del vino italiano nel mondo”: con questa motivazione, va ad Alessandro Regoli, direttore WineNews, il “Premio Comunicazione” come “Giornalista dell’Anno” 2026 by Assoenologi, e che sarà consegnato nel Congresso n. 79 a Conegliano (28-30 maggio), per “valorizzare il suo costante impegno nel racconto del vino italiano attraverso WineNews, testata che dirige (e che ha fondato un quarto di secolo fa, con la moglie Irene Chiari, online dal lontano 2000, ndr) divenuta negli anni un punto di riferimento autorevole per l’informazione vitivinicola ed enogastronomica nazionale e internazionale”. Ma, per gli enologi italiani, guidati da Riccardo Cotarella, è anche “uno di loro” proprio nel diffondere la cultura del vino - sono 4.500 i professionisti riuniti nella storica associazione, fondata a fine Ottocento, da Arturo Marescalchi, Antonio Carpenè e Giovanni Battista Cerletti, l’85% dei tecnici vitivinicoli attivamente impegnati nel settore - e lo nominano “enologo ad honorem”, prestigioso riconoscimento attribuito, negli anni, a personalità eminenti che si sono distinte per la valorizzazione del vino e del territorio italiano, e che sarà consegnato il 28 maggio a Conegliano, nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e delle sue Colline Patrimonio Unesco.

