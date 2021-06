Graci, Doc Etna Rosso 2018

Un intimo e totalizzante rapporto con il proprio territorio. Terreni sul versante nord dell’Etna, a Passopisciaro; vigne tra i 600 e gli oltre 1.000 metri sul livello del mare, alcune addirittura a piede franco; solo vitigni della tradizione del vulcano. Questa, in sintesi, la ricetta enoica proposta da Alberto Aiello Graci, un catanese trapiantato a Milano ad occuparsi di finanza, che ha poi deciso di tagliare i ponti con la capitale finanziaria del Bel Paese e tornare alle origini, nel 2004, immergendosi, in tempi non sospetti, in uno degli spaccati più affascinanti dello scenario siciliano, oggi sempre più al centro della produzione enologica dell’isola. Oggi l’azienda ha un’estensione a vigneto di 18 ettari, coltivati a biologico, per 65.000 bottiglie di produzione media annua, divisi tra quelli che circondano la cantina (la fetta più grande concentrata in contrada Arcurìa), un vigneto di 80 anni in contrada Feudo di Mezzo, più due ettari di secolari alberelli franchi di piede in contrada Barbabecchi tra i 1.000 e i 1.100 metri di altezza sul livello del mare. Accanto a questo anche tanta voglia di “svariare” sul tema, come la recente (2017) “joint-venture” etnea Idda accanto a nientepopodimeno che Angelo Gaja sembra dimostrare. L’Etna Rosso 2018 profuma di pesca matura, more, sottobosco e tocchi balsamici. In bocca, il sorso è avvolgente e sapido, distendendosi goloso e continuo.

