Gradis’ciutta, Doc Collio Friulano 2022

Dopo il diploma in enologia Robert Princic prende in mano i destini dell’azienda di famiglia (in precedenza dedicata alla produzione e vendita di uve e vino sfuso), nel 1997. Nasce così l’azienda vitivinicola Gradi’sciutta, con sede a Giasbana a San Floriano del Collio, che conta su circa 40 ettari di proprietà di cui 25 ettari a vigneto coltivati a biologico dal 2018 - posti in varie zone, con una propaggine produttiva anche al di là del confine nel Brda sloveno, negli areali di Neblo e Zali Breg, ed allevati con le varietà, Chardonnay, Ribolla Gialla, Sauvignon, Friulano, Pinot Grigio, Malvasia Istriana, Moscato, Picolit, Verduzzo, Riesling, Traminer, Cabernet Franc, Franconia, Merlot, Zali Breg, Calvario e Grdinca - per una produzione complessiva attestata sulle 200.000 bottiglie. Nel 2023, l’azienda di Robert Princic, dopo un’articolata operazione di ristrutturazione di un antico edificio cinquecentesco, ha aperto Borgo Gradis’ciutta, dimora per l’accoglienza enoturistica, per rispondere ad una tendenza in crescita anche nel Collio, un territorio tra i più affascinanti del panorama nazionale. Il Friulano 2022, maturato sur lies in acciaio, profuma di fiori di acacia e mandorle, con tocchi di erbe officinali e frutti a polpa bianca maturi. In bocca il vino è sapido e largo, dalla progressione solida e dal finale ben profilato su ritorni fruttati e nota di chiusura che sa di pietra focaia.

