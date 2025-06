Grazie al vino e alla cultura, le più belle Ville Venete tornano ad essere “salotti intellettuali”

“Gioielli” architettonici e culturali italiani che caratterizzano il Veneto, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile tra storia, arte, personaggi famosi, aneddoti e paesaggi bellissimi, le Ville Venete, Patrimonio Unesco, sono oltre 4.000, nate come residenze rurali dei nobili tra il Quattrocento e l’Ottocento. Ma non erano solo il fulcro delle attività agricole nell’entroterra veneziano, ma dei veri e propri “salotti” di incontro intellettuale e svago, dove nel favorire la convivialità anche la tavola ed il buon vino hanno sempre giocato un ruolo fondamentale, e per questo sono diventate sontuose residenze a testimonianza del potere e della ricchezza di nobili famiglie tra saloni affrescati, oggetti d’arte e parchi storici. Un mondo affascinante, che, ogni anno, torna alla sua “epoca d’oro” con “Sorsi d’Autore”, la rassegna promossa dalla Fondazione Aida Ets in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier - Ais Veneto, che, dal 20 al 28 giugno, vede personalità di spicco del panorama giornalistico e dello spettacolo nazionale dialogare con i sommelier di fronte ad un calice di vini veneti, in alcune delle più belle Ville Venete.

“In un calice c’è molto più che gusto: c’è territorio, conoscenza, memoria - sottolinea Gianpaolo Breda, presidente Ais Veneto - con “Sorsi d’Autore” vogliamo dare voce a tutto questo, creando incontri in cui il vino diventa protagonista insieme alle parole di chi sa raccontare, emozionare e far pensare. È questo il cuore dell’evento: offrire al pubblico un’esperienza che unisca contenuto, convivialità e qualità territoriale”. “Nata nel 1999 su nostra iniziativa - aggiunge Meri Malaguti, vice presidente Fondazione Aida Ets - la rassegna è diventata negli anni un punto di riferimento per gli amanti dell’arte, della storia e del paesaggio, e rappresenta un viaggio tra saperi e sapori, un’esperienza unica che celebra l’identità del Veneto attraverso i suoi tesori più autentici come il ricco patrimonio delle Ville Venete, fucine dell’attività economica e produttiva regionale”.

Il calendario di questa edizione di “Sorsi d’Autore” - organizzato in collaborazione con Regione Veneto, Istituto Regionale per le Ville Venete e Associazione Ville Venete - si aprirà il 20 giugno a Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira, a Venezia, con l’intervento di Giovanna Botteri, giornalista e corrispondente Rai, intervistata da Luca Telese. Ad accompagnarli, Marco Aldegheri, vice presidente nazionale Ais e i vini Tedeschi.

Il 22 giugno sarà la volta di Villa Molin a Padova, dove protagonista sarà Michele Bravi, cantautore vincitore di “X Factor” e volto noto del panorama musicale e dello spettacolo italiano. A dialogare con lui ci sarà Elene Gris, degustatrice Ais, insieme ad una selezione di vini Bottega.

Il 27 giugno, Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, a Vicenza, ospiterà Malika Ayane, cantante di grande talento, personaggio televisivo e attrice protagonista del musical “Evita Peròn”, intervistata da Dario Vergassola, con il presidente Ais Veneto Breda e i vini di Casa Paladin.

Infine, il 28 giugno a Villa Piva detta dei Cedri di Valdobbiadene, a Treviso, ci sarà l’incontro tra Federico Buffa, giornalista, telecronista e storyteller sportivo di fama nazionale, e Wladimiro Gobbo, sommelier Ais Treviso, moderati da Dario Vergassola e accompagnati da un percorso di degustazione con i vini del Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg.

