Grillesino, Doc Maremma Toscana Cabernet Sauvignon Ceccante 2021

Si trova nel comprensorio di Magliano in Toscana la cantina Grillesino, realtà nata nel 1999 per iniziativa di Giancarlo Notari e di suo figlio Saverio, alla guida anche di Compagnia del Vino (azienda di distribuzione vini nata nel 1997 e partecipata da Marchesi Antinori). Gli ettari allevati a vigneto sono 32 in prevalenza coltivati a Sangiovese, Ciliegiolo, Vermentino, Viognier, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Nelle migliori annate, Grillesino convoglia il Cabernet Sauvignon (e in piccola percentuale Cabernet Franc) alla produzione del Ceccante, ottenuto da cloni selezionati in collaborazione con l’Institut d’Oenologie de Bordeaux. Il nome di questo vino rimanda alla figura omonima della tradizione orale toscana tramandata dai cantastorie. La leggenda narra che Ceccante, in fuga da balordi dopo aver compiuto un atto eroico, decise di nascondersi tra i filari di viti carichi dei loro frutti più maturi. Proprio la loro dolcezza, convinse Ceccante a stabilirsi in quelle terre e a continuare a compiere le proprie gesta in Maremma. La versione 2021, maturata in barrique francesi e americane per 16 mesi si presenta alla vista di colore rosso rubino intenso. I suoi profumi rimandano al ribes, alla mora e all’amarena, con tocchi balsamici e tostati. In bocca il vino è denso, strutturato e avvolgente, dallo sviluppo compatto e dal finale persistente e dai ritorni fruttati e tostati.

(fp)

Copyright © 2000/2023