Guado al Melo, Doc Bolgheri Bianco Criseo 2021

Accanto ai classici rossi bolgheresi, Guado al Melo offre una digressione sul tema con il bianco Criseo. Un vino che solo apparentemente potrebbe essere un’etichetta di secondo piano, ma che invece trova una sua cifra originale e dotata di personalità. Ottenuta da un uvaggio di Vermentino, Fiano, Verdicchio, Incrocio Manzoni e Petit Manseng, fermentati assieme, la versione 2021 ha colore giallo paglierino dorato brillante. I suoi profumi rimandano al pompelmo, alla frutta gialla e ai fiori bianchi appassiti, con tocchi terrosi e salini. In bocca, il sorso è succoso, avvolgente e ben sostenuto da una buona acidità, risultando solido, persistente e lungo, fino ad un finale ancora agrumato e sapido. Guado al Melo, cantina fondata nel 1998 e condotta da Michele Scienza e Annalisa Motta, oltre ad essere una bella realtà dell’areale bolgherese, rappresenta un progetto enologico di più ampio respiro, mettendo insieme un patrimonio varietale fatto di svariati vitigni mediterranei e addirittura caucasici. L’estensione coltivata a vigneto è di 16 ettari, per una produzione media complessiva di 120.000 bottiglie annue. Un’azienda dal “taglio” classico per la zona, ma anche una specie di laboratorio ad alto tasso di sperimentazione, visto che Michele è il figlio di Attilio Scienza, noto professore di viticoltura all’università di Milano, che tanto ha dato allo sviluppo della disciplina in tutta Italia.

