Guado al Tasso, Doc Bolgheri Rosso Cont’Ugo 2022

Il Bolgheri Rosso Cont’Ugo di Guado al Tasso, uscito la prima volta con l’annata 2011, è un Merlot in purezza affinato per 12 mesi in barrique. La versione 2022 profuma di frutti di rovo, liquirizia, macchia mediterranea, menta e agrumi, con leggeri tocchi di spezie, cuoio e incenso. In bocca il sorso è articolato e ben profilato, dai tannini levigati e polposi, terminando in un finale ampio e persistente, dove ritornano i frutti e i toni balsamici. Nel portafoglio etichette aziendale, il Cont'Ugo si affianca all’altro Merlot in purezza di casa, l’esclusivo San Walfredo (prodotto soltanto in annate speciali). La Tenuta Guado al Tasso ha una superficie complessiva di circa 1.000 ettari di terreno tra vigne, boschi e macchia mediterranea. I 320 ettari vitati sono allevati prevalentemente a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Syrah, a cui si aggiunge il Vermentino, e producono 1.700.000 bottiglie. Su Guado al Tasso gli Antinori puntano decisamente nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, con il Bolgheri Superiore, prima annata 1990, a diventare da subito un significativo competitor dei rossi bolgheresi che già erano proiettati verso il successo mondiale. Guado al Tasso riporta nella propria capsula lo stemma storico della famiglia Antinori mentre in etichetta campeggiano le lettere “DG”, omaggio alla famiglia Della Gherardesca antica proprietaria della tenuta.

