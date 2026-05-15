Con le 1000 Miglia a Zurigo e sulle spiagge di Miami, il “Festival Franciacorta” va nel mondo

Con le 1000 Miglia Warm Up a Zurigo, il format che prepara al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della leggendaria corsa, intrecciando vino ed heritage automobilistico, o direttamente sulle spiagge di Miami Beach, in uno dei più lussuosi ed famosi hotel della costa della Florida dal design “barefoot chic” firmato originariamente da Philippe Starck. Sono, solo alcune delle tappe dei “Festival Franciacorta” itineranti promosse dal Consorzio del prestigioso Metodo Classico, che non esporta solo - o meglio, non solo - le bollicine italiane nei mercati del mondo, ma anche la loro cultura, replicando all’estero il format di successo dell’evento e di racconto di territorio per eccellenza, vero pioniere in Italia nell’unire vino, accoglienza, ristorazione ed attività di ogni genere, capaci di appassionare il pubblico più ampio possibile e richiamarlo in Franciacorta.

Franciacorta consolida la propria presenza globale con un calendario di appuntamenti che coniugano cultura del vino, degustazioni dedicate ed il suo lifestyle dal respiro globale - frutto anche delle prestigiose partnership del Consorzio fuori dal circuito del vino, tra arte, cinema, moda, motori e design, dalla Mille Miglia agli Emmy Awards, dalla Porsche Carrera Cup Italia alla Guida Michelin (in Italia e in Usa), dalla Settimana della Moda di Milano e la Milano Design Week alla Festa del Cinema di Roma - con un linguaggio contemporaneo, nel nuovo ciclo di Festival itineranti all’estero, pensati per raccontare l’identità e l’eccellenza della denominazione attraverso esperienze immersive ed esclusive, dedicate ad operatori del settore e media ma anche ai wine lovers. E dopo Vienna, nel lussuoso Hotel Almanac (che conserva anche opere d’arte, tra le quali un originale Gustav Klimt), Franciacorta si prepara ora per i prossimi eventi in programma tra la primavera e l’estate 2026, in indirizzi di eccellenza in città strategiche che confermano la vocazione internazionale della denominazione e il dialogo sempre più solido con i principali mercati esteri, dove l’export, secondo i dati dell’Osservatorio Economico del Franciacorta, vale il 12,8% delle vendite, in netta crescita nel 2025, che ha visto andare sul mercato 18,9 milioni di bottiglie (+5,3% sul 2024).

Il 20 maggio il Consorzio sarà a Lugano in Svizzera, primo mercato estero della denominazione, con oltre 40 produttori all’Hotel Splendide Royal, e dal 21 al 23 maggio, Franciacorta sarà partner di Lugano Elegance, grazie alla collaborazione con Scuderia Classiche, partner che affianca il Metodo Classico in eventi di alto profilo legati al mondo delle auto storiche. La sinergia proseguirà poi a Zurigo, dal 28 al 31 maggio, in occasione della 1000 Miglia Warm Up, rafforzando la presenza del brand in contesti esclusivi e ad alto potenziale relazionale. Miami, negli Usa che, nonostante le difficoltà, hanno chiuso il 2025 in positivo, accoglierà il Franciacorta e 10 produttori, l’8 giugno alla Soho Beach House, e in un momento particolarmente immersivo al prestigioso Delano Hotel (che ha riaperto nel marzo 2026, dopo una ristrutturazione da 100 milioni di dollari e che al suo interno ha il famoso Rose Bar, ndr), riservato ad una selezionata rosa di ospiti: un’esperienza pensata come occasione di relazione diretta e storytelling con key opinion leader e stakeholder internazionali. Le bollicine franciacortine arriveranno, infine, a Monaco, il 29 giugno con più di 20 produttori al The Charles Hotel, A Rocco Forte Hotel, Due Chiavi Michelin, nel cuore della città e con all’interno il ristorante italiano Florio il cui menù è curato dallo chef Fulvio Pierangelini.

Il format, ormai consolidato, coniuga approfondimento tecnico e relazione diretta. In programma masterclass guidate da sommelier esperti, pensate per offrire una conoscenza sempre più approfondita della denominazione, accanto a walk-around tasting che favoriscono il confronto diretto con i produttori, creando occasioni concrete di degustazione, networking e scambio professionale in un contesto dinamico e altamente qualificato. E con la tappa di Lugano che prevede un’apertura serale al pubblico, ampliando il dialogo con gli appassionati e rafforzando il legame con la denominazione. Ma, soprattutto, con un approccio che consolida il posizionamento della denominazione come espressione dell’eccellenza italiana, capace di inserirsi con naturalezza nei contesti più qualificati e di dialogare con un pubblico internazionale sempre più attento e sofisticato. E sempre più amante delle bollicine made in Italy.

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