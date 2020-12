Guido di Ugo Alciati, Villaggio Fontanafredda

All’interno del Villaggio Fontanafredda, il marchio storico del Barolo (oggi nell’orbita del mosaico enogastronomico di Oscar Farinetti) che ha una storia a dir poco significativa, è possibile la visita delle cantine, una passeggiata nel Bosco dei Pensieri, per immergersi tra alberi secolari, noccioleti e vigneti, dormire nella “Foresteria delle Vigne”, degustare vini e pranzare all’Osteria Disguido, o coccolarsi con una cena raffinata presso il Ristorante Guido, all’interno della Villa Reale. Qui lo chef Ugo Alciati propone piatti che lo hanno reso celebre in tutta la Langa, legati alla tradizione, alla memoria e alla stagionalità. Dal classico vitello tonnato o l’uovo in camicia (con crema di patate, fonduta di parmigiano e tartufo bianco) o, ancora la lingua di vitello (con “bagnet” tradizionale), per cominciare, agli agnolotti in tre assaggi (dalla sfoglia sottile nel tovagliolo, i quadrati al ragù, la ricetta di Lidia al sugo d’arrosto) e alla guancia di vitello (brasata con polenta tartufata).

