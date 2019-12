Gurrieri, Doc Frappato 2018

Una storia che per ora ha meno di dieci anni, quella dei fratelli Giovanni e Angela nel mondo del vino, la cui passione per la terra e l'agricoltura però è ben più radicata e affonda nella tradizione di una famiglia di contadini che ha sempre prodotto olio e uva a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, la terra del Frappato e del Cerasuolo di Vittoria, l'unica Docg siciliana. Giovanni acquista vigneti - nelle campagne di Chiaramonte Gulfi e Mazzarrone e in parte li gestisce in affitto, in totale circa sette ettari, da cui però decide di produrre poche bottiglie per tenere alto lo standard della produzione, tant'è che a lui piace - parlando delle sue etichette - inserirle in una "collezione". Vigneti coltivati in biologico che guardano i Monti Iblei, terreni misti di argilla e calcare e una bella ventilazione costante con escursioni termiche anche importanti. Condizioni ideali per un'uva qual è il Frappato che deve giocare sui profumi e sulla freschezza. Per questo scegliamo il suo Frappato Doc, perché tiene fede alle aspettative: croccante e floreale, sa tanto di pepe bianco e di melograno. Su tutto una base di rosa rende la beva gentile e fragrante. Rispetto del varietale grazie all'uso del solo acciaio. Vivace e giustamente disimpegnato, poliedrico negli abbinamenti, dal pesce azzurro, ai formaggi, agli affettati. Sta davvero bene quasi con tutto.

(Francesca Ciancio)

